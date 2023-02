Pedara, evaso trovato a casa dei vicini. «Ero venuto a chiedere una sigaretta»

Sarebbe stato il vizio di fumare a spingere un detenuto agli arresti domiciliari di 47 anni a lasciare la propria abitazione a Pedara (in provincia di Catania) per andare dai vicini. Durante il controllo, i carabinieri non lo hanno trovato in casa e, iniziate le ricerche, lo hanno individuato nell’appartamento dei vicini di casa. «Ero venuto a chiedere una sigaretta», si sarebbe giustificato l’uomo che è stato arrestato per il reato di evasione ed è stato posto di nuovo ai domiciliari.