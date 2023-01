Catania: evade dai domiciliari per andare a fare la spesa, arrestato

Nel giorno di riposo dal lavoro, ha deciso di uscire di casa per andare a fare la spesa. Il 38enne catanese pregiudicato per reati contro la persona è stato arrestato dai carabinieri della stazione Playa per evasione nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, nonostante ciò è uscito di casa senza nessuna autorizzazione. Il 38enne è stato rintracciato dai militari nei dintorni della sua abitazione dove, in compagnia di alcuni familiari, era andato a fare la spesa. Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto di nuovo agli arresti domiciliari.