Paternò: evade e ruba computer da una concessionaria, 26enne di nuovo ai domiciliari

Evade dai domiciliari e viene sorpreso a rubare computer da una concessionaria di auto. Per evasione e furto è stato arrestato un pregiudicato 26enne di Paternò, in provincia di Catania. In seguito a una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze (112) i carabinieri sono intervenuti in una concessionaria di automobili che si trova nella zona portuale della cittadina del Catanese. All’esterno dell’attività, i militari hanno trovato il giovane che, con fare sospetto, stava trasportando un voluminoso borsone cercando di dileguarsi. La perquisizione ha consentito di trovare all’interno di una sacca due computer portatili e due monitor. Merce che l’uomo aveva appena rubato dall’attività commerciale, dopo averne forzato una porta d’ingresso.

Da un successivo controllo effettuato, i carabinieri hanno appurato che il 26enne – sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione senza avere nessun tipo di autorizzazione per poterlo fare. Tra l’altro i militari hanno notato che questo comportamento sarebbe stato messo in pratica in maniera recidiva dal 26enne, tra i mesi di febbraio e di aprile di quest’anno. L’uomo, infatti, era già evaso in diverse altre occasioni. Arrestato, il 26enne è stato comunque di nuovo riportato a casa e sottoposto nuovamente ai domiciliari.