Lentini, evade dai domiciliari e finisce in carcere

Sottoposto agli arresti domiciliari all’interno della sua abitazione dallo scorso marzo per furto aggravato, un 34enne di Lentini (in provincia di Siracusa) è uscito senza nessuna autorizzazione. Durante un consueto controllo, i carabinieri non lo hanno trovato in casa. Così è scattata la denuncia per evasione. Una volta individuato e rintracciato, il 34enne è stato portato nel carcere di Cavadonna a Siracusa.