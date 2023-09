Evade dai domiciliari a Catania per andare a rubare a Messina: arrestato un 26enne etneo

Presunti ladri in trasferta fuori porta. Succede a Messina, dove ieri notte i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne catanese con precedenti, per reati di evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. Il giovane, in teoria, doveva trovarsi nella sua casa di Misterbianco, nel Catanese, dove deve scontare gli arresti domiciliari. E invece si trovava in centro a Messina quando, sceso da un’auto guidata da un altro uomo e notando la presenza dei militari, si è dato alla fuga lanciando un involucro tra dei cespugli. Trovato dopo un breve inseguimento – al contrario del guidatore, che è riuscito a scappare -, i carabinieri hanno poi proceduto a esaminare quanto il giovane voleva nascondere, trovando una chiave alterata, due centraline di auto e diversa utensileria meccanica. Probabilmente utili a commettere dei furti. In attesa dell’udienza di convalida, il 26enne è stato riportato nella sua casa di Misterbianco, sempre ai domiciliari.