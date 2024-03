Augusta, evade dai domiciliari per andare al centro commerciale

Costretto a stare in casa per la misura degli arresti domiciliari, un uomo di 36 anni di Augusta (in provincia di Siracusa) è evaso per andare al centro commerciale. Sono stati i carabinieri ad accorgersi, durante un controllo, che il 36enne non si trovava all’interno della sua abitazione.

Ai domiciliari per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, l’augustano ha deciso di uscire per andare a fare shopping di domenica pomeriggio. I militari lo hanno rintracciato, infatti, all’interno di un centro commerciale di Augusta e, come disposto dall’autorità giudiziaria, lo hanno arrestato per il reato di evasione e lo hanno sottoposto di nuovo ai domiciliari.