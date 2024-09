EtnaOrienta 2024: l’evento sulle professioni digitali a Catania

Foto di etnadigitalacademy

Il 18 e 19 settembre 2024, Catania ospiterà EtnaOrienta, un evento gratuito dedicato a esplorare le nuove opportunità di carriera nel mondo digitale. Con il patrocinio di Cdo Sicilia e Confesercenti Catania, EtnaOrienta si rivolge a tutti coloro che desiderano scoprire le professioni emergenti del marketing digitale e acquisire competenze per entrare e crescere in questo settore in continua evoluzione. L’evento si terrà presso corso Sicilia 64/a e offrirà ai partecipanti la possibilità di incontrare esperti del settore, partecipare a workshop interattivi e ascoltare interventi di professionisti che condividono le loro esperienze e consigli.

Programma

18 settembre 2024 – Le Professioni del Mondo Social a partire dalle 18.30, l’evento sarà dedicato al mondo dei social media, esplorando le figure chiave che stanno trasformando il modo in cui le aziende comunicano e interagiscono con il loro pubblico. Rosario Rapisarda – Influencer, che condividerà la sua esperienza nel collaborare con brand e nel promuovere prodotti attraverso i social. Claudia Salvini – Influencer con una forte capacità di coinvolgere il pubblico e creare contenuti originali. Mirko Domanti – Social Media Manager, esperto nella gestione di piattaforme social aziendali. Davide Faranda – Esperto Advertising, specializzato in campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram. Annalisa Mondello – Content Creator, specialista nella creazione di contenuti multimediali che catturano l’attenzione del pubblico.

19 settembre 2024 – Le Professioni del Digital Marketing Il secondo giorno, sempre dalle 18.30, sarà dedicato alle professioni del digital marketing, dalla SEO alla gestione di e-commerce, fino alla pubblicità su Google. Marco Rinaldi – Content Manager, esperto nella pianificazione e gestione dei contenuti digitali. Andrea Motta – SEO Specialist, che illustrerà come migliorare la visibilità di un sito

web sui motori di ricerca. Valentina Cinnirella – Copywriter, specializzata nella scrittura persuasiva per il web. Bruna Urzì – E-Commerce Specialist, con competenze nella gestione e ottimizzazione di piattaforme e-commerce. Davide Faranda – Google Ads Expert, professionista nella creazione di campagne pubblicitarie efficaci su Google. Mirko Domanti – Social Media Manager, nuovamente in scena per approfondire le strategie di gestione delle pagine social. P

Perché Partecipare? EtnaOrienta è un’opportunità unica per chi vuole capire come queste professioni

digitali stanno rivoluzionando il mercato del lavoro e quali competenze sono fondamentali per avere successo in un mondo sempre più digitalizzato. Studenti, giovani professionisti e chiunque voglia intraprendere una carriera nel settore sono invitati a partecipare.

Sito evento – prenotazione posto