Etna Wine Forum, dal 18 al 20 ottobre a Biancavilla la terza edizione dell’evento dedicato a cultura, territorio e vino

Il vino come protagonista. Tra degustazioni, convegni e masterclass con esperti nazionali del settore vitivinicolo. È la terza edizione di Etna Wine Forum, dal 18 al 20 ottobre a Villa delle Favare a Biancavilla, nel Catanese, con due ospiti d’eccezione: lo chef stellato Francesco Patti, patron del ristorante Coria di Caltagirone, e il conduttore Tinto (Nicola Prudente), anima dei programmi Decanter di RaiRadio2 e Camper in viaggio su Rai1. Ad annunciare il programma dell’evento dedicato alla cultura, al territorio e al vino dell’Etna sono stati il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno e il consigliere comunale Francesco Battiato. «Vogliamo fare conoscere questa porzione di territorio, il versante sud-ovest dell’Etna, che presenta delle caratteristiche pedo-climatiche particolari – spiega il primo cittadino – i cui terrazzamenti coltivati a vigneti, e non solo, vengono riscaldati di più dai raggi solari grazie a un’esposizione prolungata».

E delle peculiarità del terroir del versante sud-ovest del vulcano si parlerà proprio in un convegno previsto per sabato alle 16, a cura dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Tra i relatori: Stefano Branca, direttore dell’Ingv di Catania, e il vulcanologo Marco Neri. Ma la tre-giorni sarà anche l’occasione per provare queste particolarità, degustando i vini delle numerose cantine locali che hanno aderito e che «ritengo abbiano tutte le carte in regola per poter reggere la competizione col resto della Sicilia e dell’Italia», commenta il sindaco Bonanno. Una scoperta di gusto guidata dagli esperti sommelier della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), che metterà a disposizione un professionista per ogni azienda: «Un esperto che saprà coinvolgere i visitatori nella degustazione di ogni vino», spiega Paolo Di Caro, presidente della Fis Sicilia. Senza dimenticare l’aspetto del marketing e della comunicazione enogastronomica, tramite numerose dirette radiofoniche e televisive con interviste e talk che permetteranno anche a chi è lontano da Biancavilla di seguire l’evento.

L’Etna Wine Forum partirà venerdì 18 ottobre, alle 10, con la conferenza di presentazione Il vino è cultura – aperto ai docenti e studenti delle scuole del territorio – e gli interventi del sindaco Bonanno, dell’assessore Vincenzo Randazzo, del presidente del cda dell’ente Ars e del distretto Vino di Sicilia, Giuseppe Maria Sassano, e – in videomessaggio – di Paola Frassinetti, sottosegretaria all’istruzione. Nel pomeriggio si terranno due workshop: alle 16 Lo storytelling del vino (e del territorio): la comunicazione efficace e l’arte di raccontare a cura della giornalista Michela Giuffrida; e alle 17:30 Il Vino e la sua evoluzione “stilistica”: produzione e commercializzazione, la sfida della sostenibilità e le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, a cura di Giovanni Lai, direttore generale di Gerardo Cesari spa. Si chiuderà a partire dalle 19:30 con lo show cooking condotto dallo chef stellato Francesco Patti, affiancato dal giornalista Francesco Seminara.



Si continuerà l’indomani, sabato 19 ottobre, alle 11 con la masterclass Il mondo del beverage nell’hospitality, a cura di Marco Liuzzo, cocktail designer, bar manager e brand ambassador per Amaro dell’Etna. Dopo il convegno organizzato dall’Ingv, il programma di sabato prevede poi altre due masterclass: alle 17:30 Vini&Vulcani: Biancavilla, il sud-ovest e gli altri Vulcani, a cura di Francesco Pensovecchio e Maurizio Micari; e alle 19 Passaggio a sud ovest: il terroir vulcanico “eletto” e la sfida globale. L’Etna al cospetto del mondo. Degustazione con aziende del territorio e “intrusi” da grandi regioni del vino italiano e mondiale, con Daniela Scrobogna, degustatrice, e il conduttore Tinto Prudente, con la partecipazione di Francesco Cambria, presidente del consorzio Vini Etna Doc.

Domenica 20, invece, l’ultima giornata comincerà alle 9:30 con i saluti istituzionali di Andrea Messina, assessore regionale agli Enti Locali, e Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura; insieme a Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento Agricoltura; Salvo Pogliese, componente della commissione Agricoltura al Senato; il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, e il deputato regionale ed ex assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. Dalle 11 fino alle 19 spazio ai banchi d’assaggio con aziende siciliane, arte e musica, per concludere la tre-giorni che vede il Comune organizzatore affiancato dalla Fondazione Italiana Sommelier – in qualità di partner tecnico – e il patrocinio degli assessorati Enti Locali e Agricoltura della Regione Siciliana, del ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare e della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia.