Etna: serie di esplosioni, nube di cenere dispersa in direzione sud e tremore in aumento

Alle 9.08 si è verificata sull’Etna una sequenza esplosiva di intensità maggiore dell’ordinario dall’area craterica centro-meridionale. Il materiale piroclastico grossolano lanciato a diverse centinaia di metri di altezza, è ricaduto sulla terrazza craterica e sulla parte alta della Sciara del fuoco. Lo comunica l’osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia di Catania. L’esplosione ha prodotto una nube di cenere che i venti in quota hanno rapidamente disperso in direzione sud. Contemporaneamente è stato rilevato dai sismografi un segnale sismico legato a una esplosione di maggiore intensità della durata di circa tre minuti. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico, in concomitanza di tale fenomenologia, ha subito un incremento sino a valori alti.