Due gravi incidenti sull’Etna: morti un 60enne e un 17enne, ferite altre due persone

Oggi due persone sono morte sull’Etna: si tratta di un 60enne e di un 17enne. A poco tempo l’uno dall’altro si sono svolti due complessi interventi di soccorso sul vulcano: uno sul versante Sud, l’altro su quello Nord, in entrambi i casi all’interno della Valle del Bove. Il primo intervento si è svolto in località Schiena dell’Asino. Qui un 17enne sarebbe precipitato all’improvviso mentre percorreva un sentiero: sarebbe scivolato dentro un crepaccio per almeno un centinaio di metri; qualcuno lo ha sentito urlare e chiedere aiuto, quindi ha dato l’allarme. Il ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, nel quale è stato ricoverato in Rianimazione, ma dopo qualche ora è morto. Nell’altro intervento – che si è svolto a 2700 metri sul livello del mare, tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Dineri – le persone raggiunte e soccorse dai vigili del fuoco sono state due: una di loro, un 60enne, è morta prima di arrivare al Cannizzaro, dove ne è stata constatata la morte. L’uomo sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto la testa su del ghiaccio mentre stava facendo sci-alpinismo, pare assieme ad altre persone. Non è chiaro se l’altra persona soccorsa, che era con lui, abbia avuto un malore o si sia ferita. Entrambe sono state soccorse con il verricello dai vigili del fuoco.





Foto della pagina Facebook Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria SCpA

Le squadre dei vigili del fuoco a terra sono state supportate dall’impiego di un elicottero del Reparto volo dello stesso Corpo. In entrambi gli interventi le persone soccorse sono state consegnate al personale sanitario intervenuto e trasportate all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto anche volontari del Soccorso Alpino, militari della guardia di finanza, personale della Forestale e personale del 118. Inoltre, sempre al Cannizzaro è ricoverata anche una 16enne di Messina, che si è ribaltata mentre su uno slittino scendeva sulla neve nella zona del Rifugio Sapienza: è entrata in codice rosso al Pronto soccorso, ma non è considerata in gravi condizioni.