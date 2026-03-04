Etna, esplosione impulsiva ed emissione di cenere dal cratere Bocca Nuova

04/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova dell’Etna è stata osservata dalle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. L’esplosione ha prodotto un’emissione di cenere che si è dispersa, nell’arco di qualche minuto, nei quadranti orientali del vulcano. Dal punto di vista sismico è stato registrato un segnale di ampiezza superiore alla norma, correlabile all’attività esplosiva.

La nota dell’Ingv: «Tremore ha raggiunto valori medi»

«Ad esso è associato un evento infrasonico localizzato nell’area della Bocca Nuova – si legge nella nota dell’Ingv -. L’ampiezza media del tremore ha subito un moderato incremento dalle prime ore di oggi, portandosi nella fascia dei valori medi dove attualmente permane». Prosegue, inoltre, l’attività infrasonica localizzata nell’area del cratere di Nord Est con ampiezze medie e basse. Secondo quanto emerso non dovrebbero esserci correlazioni tra l’attività dell’Etna e il terremoto di questa mattina con epicentro nel territorio di Ragalna.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Scossa di terremoto in Sicilia orientale, magnitudo tra 4.1 e 4.6
Leggi la notizia

Un’esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova dell’Etna è stata osservata dalle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. L’esplosione ha prodotto un’emissione di cenere che si è dispersa, nell’arco di qualche minuto, nei quadranti orientali del vulcano. Dal punto di vista sismico è stato registrato un segnale di ampiezza superiore alla norma, correlabile all’attività esplosiva. La […]

Terremoto nel Catanese: i sindaci chiudono le scuole, danni a Ragalna
Leggi la notizia

Un’esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova dell’Etna è stata osservata dalle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. L’esplosione ha prodotto un’emissione di cenere che si è dispersa, nell’arco di qualche minuto, nei quadranti orientali del vulcano. Dal punto di vista sismico è stato registrato un segnale di ampiezza superiore alla norma, correlabile all’attività esplosiva. La […]

A una svolta le indagini sulla morte della donna rumena a Catania
Leggi la notizia

Un’esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova dell’Etna è stata osservata dalle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio etneo dell’Ingv. L’esplosione ha prodotto un’emissione di cenere che si è dispersa, nell’arco di qualche minuto, nei quadranti orientali del vulcano. Dal punto di vista sismico è stato registrato un segnale di ampiezza superiore alla norma, correlabile all’attività esplosiva. La […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze