Esplode una bombola di gas nell’Agrigentino. Ferito il proprietario della villetta

Una bombola di gas è esplosa in una villetta di contrada Businé, nella zona di Montaperto a Raffadali, in provincia di Agrigento. Subito dopo l’esplosione, nell’abitazione è divampato un incendio. Il proprietario dell’edificio, un 66enne, è rimasto ferito ed è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Stando a quanto emerso finora, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto stanno lavorando più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e sono arrivati anche i carabinieri per le indagini del caso.