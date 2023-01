Escursionisti dispersi nei pressi di piano Provenzana. Salvati dai vigili del fuoco

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, è giunta una richiesta di aiuto da parte di due giovani che si trovavano sul versante nord dell’Etna, in prossimità di Piano Provenzana, ed erano in difficoltà e disorientati. È intervenuta la squadra dei pompieri volontari del distaccamento di Linguaglossa che, dopo aver ricevuto la posizione dei due giovani, li ha rintracciati e raggiunti prima che facesse buio in una zona impervia sul sentiero che porta da monte Pizzillo alla grotta del Gelo.

Protagonisti della vicenda due 22enni di Augusta che si erano avventurati sulle colate laviche senza una guida esperta e che sono stati riaccompagnati al sicuro a valle dai vigili del fuoco intervenuti.