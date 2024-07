Eruzione Stromboli, verso lo stato d’emergenza. Vietato approdo alle imbarcazioni di turisti

Livello d’allerta rosso e divieto all’approdo alle imbarcazioni dei turisti che effettuano le mini crociere sull’isola. Sono gli ultimi aggiornamenti sull’attività eruttiva del vulcano Stromboli. L’attività, cominciata ieri pomeriggio, si è intensificata in serata con un flusso piroclastico particolarmente intenso che si è propagato in mare. In corso c’è un vertice del Centro coordinamento soccorsi alla prefettura di Messina. Da ieri sera Guardia di finanza e Capitaneria di porto si alternano per monitorare le acque che costeggiano l’isola ma sono stati richiesti ulteriori rinforzi sia per le forze dell’ordine che per i vigili del fuoco.

«Stiamo seguendo l’evoluzione della situazione in costante contatto con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che, a sua volta, è in rapporto con la Protezione civile nazionale, la prefettura di Messina, il sindaco di Lipari, l’Ingv e le altre componenti del sistema di Protezione civile», spiega il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alla situazione eruttiva del vulcano. «Oggi – prosegue il governatore – richiederemo a Roma la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e di mobilitazione straordinaria». Intanto il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha disposto, con specifica ordinanza, il divieto di scalata allo Stromboli e di avvicinamento e sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno. Vietato inoltre l’approdo per le imbarcazioni di turisti che si recano sull’isola per le escursioni giornaliere.

Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie, esprime la propria «preoccupazione per il clamore procurato dalle notizie più che dai potenziali rischi derivanti dall’attività di un vulcano buono che sta comunque dando spettacolo» dopo il recente risveglio dello Stromboli in pieno periodo estivo. «Lo Stromboli – ricorda – è un vulcano attivo e si comporta come tale. Le precauzioni assunte attraverso le ordinanze hanno appunto lo scopo di prevenire eventuali rischi per la comunità e per i visitatori. È stata sospesa la scalata verso le aree sommitali così come è stato posto il divieto di sostare in spiaggia nelle ore notturne. In via cautelativa è stato anche vietato l’approdo nell’isola da parte delle minicrociere che effettuano le escursioni giornaliere così come la sosta e l’ancoraggio in prossimità della costa. Nel frattempo, le nostre strutture ricettive – continua – forniscono informazioni e aggiornamenti che permettono agli ospiti di proseguire indisturbati ma consapevoli le proprie vacanze».