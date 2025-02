Eruzione dell’Etna: chiusi due settori aerei. Nessuna restrizione al traffico aereo

Foto di Amedeo Castagna - Gruppo Aeroporto di Catania Fontanarossa

La società di gestione dell’aeroporto Fontanarossa di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a est del vulcano (settori A3 e A3 bis) fino alle 9.00 di domani mattina – 18 febbraio 20225 – ora locale. Nessuna restrizione per il traffico da e per Catania. I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo avere verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.