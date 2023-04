Ovuli di eroina nascosti nella biancheria intima, corriere della droga arrestato a Vittoria

Un uomo è stato arrestato a Vittoria, in provincia di Ragusa, per detenzione di eroina ai fini di spaccio. Il pusher, alla guida di un’auto proveniente da Caltanissetta, è stato fermato dalle forze dell’ordine e condotto al commissariato di polizia locale, dove è stato sottoposto a perquisizione personale. Nascosti in mezzo alla biancheria intima, sono stati trovati tre ovuli di eroina del peso complessivo di 33 grammi, e una cospicua somma di denaro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Lo spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari.