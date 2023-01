Enti parco, revocati gli incarichi ai presidenti. Sono gli effetti dello Spoils system

Mandato di revoca dell’incarico, nomina dei commissari straordinari – non ancora individuati – e attesa per la successiva «individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire la carica di presidente». Sono gli effetti dello Spoils system, ossia la possibilità per un governo appena insediato di cambiare alcuni funzionari pubblici, sostituendoli con persone di fiducia o comunque con cui c’è più sintonia dal punto di vista politico. Una nuova mappa che ingloba anche gli enti parco presenti in Sicilia. La revoca degli incarichi, firmata dal presidente della Regione Renato Schifani su proposta dell’assessora al Territorio Elena Pagana, riguarda Carlo Caputo, presidente del parco dell’Etna; Renato Fichera, presidente del parco fluviale dell’Alcantara; Angelo Merlino, presidente del parco dei Madonie; e Domenico Barbuzza presidente del parco dei Nebrodi.