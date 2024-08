Enna, fedeli protestano contro preti che avrebbero coperto abusi sessuali

Frame da un video di Vivienna.it

A Enna un gruppo di fedeli ha partecipato a una manifestazione di protesta in due chiese, la parrocchia di San Giuseppe e il santuario di Valverde. Nelle due chiese celebravano la messa preti che sarebbero coinvolti nella vicenda di don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno di minori. Appena i preti sono entrati per celebrare la messa le persone che hanno aderito alla protesta si sono alzate e hanno lasciato le chiese.

In un secondo momento hanno esposto all’esterno degli edifici di culto dei cartelli con alcune frasi del Vangelo e uno più grande con la scritta «Non accetto prediche da chi copre un abuso». Una protesta silenziosa si è svolta anche davanti alla cattedrale di Piazza Armerina, sempre nell’Ennese. Secondo le motivazioni della sentenza di condanna, la diocesi di Piazza Armerina sarebbe stata a conoscenza degli abusi di don Rugolo e lo avrebbe coperto.