Enna, crolla un solaio in una scuola: quattro operai feriti, uno in codice rosso

A Pergusa, frazione di Enna, il crollo di un solaio in una scuola ha ferito quattro operai. I quattro stavano facendo dei lavori dentro la palestra della scuola. Uno di loro ha riportato ferite più gravi, per questo è stato trasportato in codice rosso in ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso. L’uomo si trova all’ospedale di Caltanissetta, mentre gli altri tre operai sono stati ricoverati negli ospedali di Enna e di Piazza Armerina, sempre nell’Ennese.

Secondo le prime ricostruzioni, gli operai avrebbero gettato del calcestruzzo sul solaio, che avrebbe ceduto e li avrebbe travolti. La palestra oggetto dei lavori è adiacente al plesso scolastico, che è stato evacuato. Le lezioni sarebbero dovute cominciare domani. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile.