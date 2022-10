Enna, arrestato per violenza sessuale a minorenne. Era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento

La polizia di Enna ha dato esecuzione a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare a carico di un uomo, sottoposto ad indagini per il delitto di violenza sessuale in danno di una minorenne. L’indagato lo scorso 21 settembre era già stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Gip del Tribunale di Enna, su richiesta della Procura della repubblica, poiché a suo carico sono stati ritenuti esistenti elementi sufficienti per configurare il delitto di violenza sessuale aggravata.

Tuttavia, nonostante le prescrizioni applicate, lo stesso ha avvicinato la persona offesa, violando in tal modo la misura di origine applicata. Tale violazione, tempestivamente segnalata alla locale Procura, ha consentito la richiesta di un aggravamento della misura cautelare in atto e pertanto il Gip di Enna, accogliendo la richiesta della Procura ha aggravato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa a carico dell’uomo, adottando la Misura Cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.