Amministrative 2024, ad Aci Castello il candidato Drago presenta la giunta designata

Il candidato a sindaco di Aci Castello Filippo Drago ha presentato i nomi designati a far parte della sua giunta in caso di vittoria alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Gianfranco Cava sarebbe il suo vice. Ex comandante dei carabinieri di Aci Castello, nella sua carriera Cava ha partecipato alla missione di pace nel territorio di guerra in Bosnia e in Kosovo. È stato insignito della medaglia Mauriziana, è stato nominato Cavaliere ufficiale della Repubblica italiana e ha ricevuto una medaglia d’oro al merito di lungo comando.

In caso di vittoria di Drago sarebbe assessora Fabiola Foti, che lavora nel campo del marketing e della comunicazione. In passato è stata assistente parlamentare dell’eurodeputata, prima leghista e poi cuffariana, Francesca Donato. Altri assessori designati Antonio Maria Busà – ingegnere esperto in urbanistica e architettura sostenibile – ed Erasmo Vecchio, specializzato in urbanistica.

«Sono estremamente orgoglioso di presentare la mia squadra di assessori designati – ha detto Drago – Sono persone competenti e motivate, pronte a mettere le loro competenze al servizio della nostra comunità».