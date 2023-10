Turno straordinario di Amministrative per tre Comuni sciolti per mafia

Un turno straordinario di elezioni amministrative, domenica 22 e lunedì 23 ottobre, interessa anche tre Comuni siciliani. Si tratta degli enti che sono stati sciolti per mafia: Bolognetta e San Giuseppe Jato (in provincia di Palermo) e Calatabiano (in provincia di Catania). I tre Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, al momento, sono gestiti da commissioni prefettizie. L’eventuale secondo turno di votazione al ballottaggio per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale è già stato fissato per domenica 5 e lunedì 6 novembre.

