Comunali 2024, il risultato del ballottaggio a Pachino

A Pachino, in provincia di Siracusa, Giuseppe Gambuzza ha vinto il turno di ballottaggio ed è il nuovo sindaco della città. Gambuzza – appoggiato dal centrodestra e da Sud chiama Nord – ha ottenuto 4285 voti, cioè il 50,06 per cento dei consensi. Rosaria “Barbara” Fronterrè – che era sostenuta da alcune liste civiche di centrosinistra, dal Movimento per l’autonomia e dalla Democrazia cristiana Sicilia nuova – ha raccolto 4275 voti, cioè il 49,94 per cento dei consensi. Considerate alcune dichiarazioni di personalità politiche vicine a Fronterrè e visto lo scarto così ridotto – solo dieci voti – pare che potrebbe essere chiesto un riconteggio delle schede. Sono andate a votare 8682 persone, cioè il 41,25 per cento di quelle aventi diritto.