Election day, chiusi i seggi. L’affluenza alle 23 e l’inizio dello spoglio per le Politiche

L’election day siciliano si è concluso. Alle 23 i seggi nell’isola sono stati chiusi, dopo 16 ore in cui gli elettori sono stati chiamati a esprimersi sul rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana – un presidente della Regione e settanta deputati da eleggere – e la votazione per la composizione della Camera e del Senato, tra collegi uninominali e listini bloccati. L’affluenza, così come emerso dalle rilevazioni effettuate alle 12 e alle 19, è stata in calo rispetto all’ultima tornata elettorale per le Politiche, per quanto riguarda le Regionali si è attestata su percentuali leggermente superiiori a quelle registrate cinque anni fa.

Nel primo caso, nel 2018, quando si è votato alle Politiche, in Sicilia l’affluenza era stata del 65,11 per cento, quest’anno invece si aggira intorno al 57,46. Guardando invece alle Regionali, la percentuale di elettori che ha espresso la propria preferenza è stata del 48,33 per cento. Nel 2017, il dato era stato del 46,75 per cento.

Chiuse le votazioni, i seggi hanno avviato le operazioni di scrutinio per la Camera e per il Senato. Lo spoglio è prevedibile si concluderà quando il nuovo giorno sarà alle porte. Per quanto riguarda le Regionali, per i risultati bisognerà attendere le 14 di domani, quando inizierà lo scrutinio della scheda verde. All’attesa si arriverà con le considerazioni scaturite dai dati sugli exit poll realizzati da Opinio-Rai per la Sicilia: in testa, con un divario che si aggirerebbe sui 13 punti, ci sarebbe Renato Schifani, seguito da Cateno De Luca.