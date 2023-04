Ruggito Orizzonte. L’Ekipe strapazza Bogliasco e ipoteca la semifinale scudetto

Una prova di forza. Archiviata l’amarezza di Champions, dove è arrivato un terzo posto, le ragazze dell’Ekipe Orizzonte sono tornate in vasca dominando la gara d’andata dei quarti di finale dei play off scudetto. Un successo netto, 7-17, in casa delle ligure del Bogliasco con il quale le etnee del coach Martina Miceli hanno dimostrato di non avere per nulla perso voglia e determinazione per difendere il tricolore conquistato nella passata stagione.

Positività

Una vittoria importante che rende meno insidiosa gara 2 in programma sabato alla 15 alla piscina di Nesima. Bissare il successo di ieri, infatti, consentirebbe all’Ekipe di staccare il biglietto per la semifinale scudetto. Ancora una volta le rossazzurre si affideranno alla classe e incisività di Palmieri e Marletta, la prima autrice di una doppietta e la seconda di un cinquina contro Bogliasco. «Questo successo – ha detto Gaia Gagliardi, centroboa etnea – fa certamente bene al nostro morale. Avremmo potuto fare ancora meglio, ma non siamo riuscite a esprimerci al meglio delle nostre potenzialità nel corso di tutta la gara. Ma, come detto, questa è una vittoria che ci trasmette ottimismo, dato che adesso saremo completamente concentrate sul campionato. La sconfitta in Champions League contro le catalane del Sabadell è ormai archiviata. La nostra testa è tutta indirizzata alla possibilità di bissare il successo in campionato».