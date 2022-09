Ecco chi sono i 70 nuovi eletti al parlamento siciliano

Nella scorsa legislatura la maggioranza all’Assemblea regionale siciliana era stata una delle spine nel fianco più dolorose per Nello Musumeci. Non dovrebbe avere di questi problemi il neoeletto Renato Schifani, candidato di mediazione, come lui stesso si è definito, che se riuscirà a tenere compatta la coalizione per i prossimi cinque anni, potrà contare su una maggioranza di 41 seggi, contro i 29 destinati all’opposizione. Tra riconferme, gli ultimi nodi da sciogliere, esordienti assoluti, ritorni di fiamma e figli d’arte, ecco in dettaglio la nuova geografia di quello che è stato definito più volte il parlamento più antico d’Europa.

Forza Italia, 13 seggi

Scontato il seggio per il presidente Renato Schifani, gli altri dodici deputati in parlamento sono gli uscenti Marco Falcone, assessore uscente alle Infrastrutture; Nicola D’Agostino, approdato in azzurro dopo l’annessione di Sicilia Futura insieme al recordman di preferenze Edy Tamajo (più votato in assoluto con oltre 21mila preferenze), Francesco Cascio, candidato poi ritirato alle amministrative di Palermo e uomo di fiducia di Gianfranco Miccichè, vero titolare del seggio, che però ha già dichiarato che opterà per il posto in Senato, decisione, quella del coordinatore siciliano del partito di Silvio Berlusconi, che dovrebbe essere seguita anche dal capogruppo uscente di Forza Italia, Tommaso Calderone, che dovrebbe lasciare il posto all’ex assessora Bernadette Grasso. È un ritorno quello tra i banchi dell’Ars per Riccardo Gallo Afflitto, agrigentino, vicecoordinatore regionale del partito. E torna anche Gaspare Vitrano, che l’Ars aveva dovuto lasciarla per un’accusa di corruzione, da cui è stato poi assolto in Appello nel 2020. Conferma per Stefano Pellegrino, Luisa Lantieri e Margherita La Rocca Ruvolo, le new entries sono Michele Mancuso e Riccardo Gennuso, figlio dell’ex deputato Pippo Gennuso.

Fratelli d’Italia, 13 seggi

Rientrano Elvira Amata, capogruppo nella scorsa legislatura e Gaetano Galvagno, che arriva dalla corsia preferenziale del listino del presidente, ma il partito di Giorgia Meloni imbarca anche gli ex Diventerà Bellissima Alessandro Aricò, assessore uscente all’Istruzione; Giuseppe Zitelli, Giusi Savarino e Giorgio Assenza, oltre che i fedelissimi di Nello Musumeci Marco Intravaia e Giuseppe Galluzzo. Eletti anche Giuseppe Catania, Nicola Catania, Dario Daidone, il consigliere comunale di Palermo Fabrizio Ferrara, con un passato tra gli autonomisti e addirittura in una delle liste di Leoluca Orlando, e l’ex sindaco di Avola Luca Cannata – che è fratello dell’ex deputata Rossana Cannata oggi sindaca della cittadina del Siracusano – che però potrebbe scegliere di accettare il seggio al parlamento nazionale in favore di Carlo Auteri.

Lega, 5 seggi

Risultato al di sotto delle aspettative per il partito di Matteo Salvini, che incassa le performance importanti di Luca Sammartino – per lui oltre 20mila preferenze – e di Vincenzo Figuccia, ma registra un innegabile calo. Marianna Caronia mantiene il doppio ruolo di deputata regionale e consigliera comunale a Palermo, traghettata direttamente dal listino del presidente, mentre l’ex assessore Mimmo Turano – eletto ininterrottamente dal 2001, come anche i colleghi Cracolici (Pd) e Di Mauro (Popolari e autonomisti) – e l’ex renziano Pippo Laccoto riescono solo al fine scrutinio ad avere la certezza del seggio.

Popolari e autonomisti, 5 seggi

L’ex governatore Raffaele Lombardo può gioire per l’elezione, anche lui tramite listino, del nipote Giuseppe Lombardo. L’ex assessore del Comune di Catania sarà affiancato dagli uscenti riconfermati Giuseppe Castiglione e Roberto Di Mauro, ex capogruppo e vicepresidente dell’Ars uscente, dal sindaco di Melilli Giuseppe Carta e da Luigi Genovese, figlio dell’ex ras delle preferenze messinese del Partito democratico Francantonio Genovese, che vanta già un passato in Forza Italia, con cui è stato eletto all’Ars nel 2017 e in Ora Sicilia.

Nuova democrazia cristiana, 5 seggi

Tutti volti nuovi per il partito di Totò Cuffaro, che elegge Nunzia Albano, Serafina Marchetta, Carmelo Pace, Andrea Messina e l’ex sindaco di Modica Ignazio Abbate.

Sud Chiama Nord, 7 seggi

La truppa di Cateno De Luca fa il suo esordio in sala d’Ercole capitanata dall’ex sindaco di Messina, a cui il seggio spetta di diritto in quanto secondo classificato nella bagarre per la presidenza e dal presidente del partito, l’ex iena Ismaele La Vardera. Insieme a loro ci saranno Ludovico Balsamo, Davide Vasta, Salvatore Geraci, Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo.

Partito democratico, 11 seggi

Valentina Chinnici, solo omonima della candidata alla presidenza della Regione, è il volto del nuovo corso del Partito democratico all’Assemblea Regionale Siciliana. Consigliera comunale con l’ultima sindacatura di Leoluca Orlando al Comune di Palermo, riconfermata a palazzo delle Aquile per i prossimi cinque anni, incassa anche un ottimo risultato alle Regionali e va a comporre un gruppo rimaneggiato dall’esito delle urne e che vede solo tre eletti su undici provenire dalla scorsa legislatura: il veterano Antonello Cracolici, Nello Dipasquale e il segretario regionale Anthony Barbagallo, che però dovrà decidere se accettare il seggio o preferire Roma, dove è stato eletto all’interno del suo collegio. Se dovesse optare per il parlamento nazionale, al suo posto dovrebbe entrare Ersilia Saverino. È un ritorno invece tra i banchi dell’Ars quello di Giovanni Burtone, mentre Calogero Leanza è un figlio d’arte: suo padre Vincenzo è stato presidente della Regione. Esordio per Michele Catanzaro, Sebastiano Venezia, Tiziano Spada, Dario Safina e Mario Giambona, delfino dell’ex capogruppo Giuseppe Lupo.

Movimento 5 stelle, 11 seggi

Anche in questo caso un gruppo meno folto rispetto alla scorsa legislatura, con i grillini che perdono quattro deputati. Inizieranno il fatidico secondo mandato il candidato presidente Nuccio Di Paola, così come gli uscenti Jose Marano, Stefania Campo e Luigi Sunseri. Esordio in regione per Adriano Varrica, ex deputato nazionale, Angelo Cambiano, Carlo Gilistro, Antonio De Luca, Cristian Ciminnistri e due tra Erminia Lidia Adorno, Filippo Ciancimino e l’uscente Roberta Schillaci: il nome dell’escluso tra i tre dipenderà da quale provincia sceglierà Di Paola, eletto a Palermo, Catania e Caltanissetta.