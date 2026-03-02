Foto di Carabinieri

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nei pressi del carcere di Caltanissetta. Si tratta di un uomo di 29 anni e di due donne di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia. I tre sono stati notati mentre erano a bordo di una macchina, parcheggiata nei pressi della casa circondariale. I militari hanno proceduto a un controllo recuperando una valigetta contenente un drone professionale, quasi 14mila euro in contanti, 18 telefoni cellulari suddivisi in buste di plastica, una bobina di filo in acciaio e 300 grammi di hashish già suddivisa in dosi.

Stando alle ricostruzione degli inquirenti i tre erano pronti a sorvolare con il drone la casa circondariale per recapitare ai detenuti gli smartphone e la droga. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la detenzione in carcere per il 29enne e l’obbligo di dimora con prescrizioni per le due donne.