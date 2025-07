Droga nello zaino e 235 euro in contanti: arrestato a Catania un 35enne

Nell’ambito dei controlli quotidiani svolti dai carabinieri del comando provinciale di Catania per contrastare i reati legati al traffico di droga, un uomo di 35 anni, con precedenti penali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, in via Capo Passero, dove una pattuglia del nucleo Radiomobile ha notato un’auto ferma a bordo strada. Il conducente ha mostrato immediatamente un atteggiamento sospetto alla vista dei militari: nervoso, ha tentato di ripartire con movimenti rapidi, lanciando frequenti occhiate verso i carabinieri.

Il comportamento ha insospettito gli operatori, che hanno proceduto al controllo. Durante l’identificazione, i militari hanno avvertito un forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di trovare, all’interno di uno zaino sul tappetino del lato passeggero, diverse quantità di sostanze stupefacenti: marijuana confezionata in involucri di varie dimensioni, cocaina già suddivisa in dosi, hashish e crack, oltre a 235 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 35enne è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento