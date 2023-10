Vittoria, droga in casa pronta per essere venduta. Arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Scoglitti, nel Ragusano, dopo essere stato trovato con la droga a casa. Il 37enne – di origini tunisine – nell’abitazione di Vittoria aveva 115 grammi di hashish e 30 di cocaina. Le sostanze erano già pronte per essere vendute, avvolte in involucri in cellophane trasparente. Durante la perquisizione da parte dei militari, sono stati trovati anche 1.335 euro – all’interno del garage – suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio. I soldi sono stati sequestrati poiché considerati fonte di guadagno dell’attività illecita. L’uomo, invece, è stato trasferito al carcere di Ragusa.

