Palermo, spaccio vicino alle scuole: 18 indagati, ci sono anche minorenni

Misure cautelari nei confronti di 18 indagati a Palermo. Tra questi, 15 sono finiti in carcere e tre hanno l’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, condotte da giugno a settembre del 2021 dai carabinieri di Acqua dei Corsari e di Brancaccio, hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le investigazioni, supportate anche dall’uso di telecamere nascoste, hanno portato alla scoperta di tre piazze di spaccio nel quartiere Sperone, con pusher anche minorenni (quattro quelli individuati nello specifico), vicino a istituti scolastici. Un lavoro organizzato sulla base di turni prestabiliti e compiti ben definiti che portava a un volume di affari pari a cinquemila euro giornalieri. Oltre 150 persone – provenienti dal territorio dell’intera provincia – sono state segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti. L’operazione ha portato anche al sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina, crack, hashish e marijuana.

