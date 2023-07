Messina, la droga e i proiettili nascosti sotto la sabbia

Tre contenitori interrati nella sabbia con dentro proiettili e droga. È quanto i carabinieri hanno trovato nella zona costiera sud di Messina, motivo per cui hanno arrestato un 48enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizioni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha attirato l’attenzione dei militari con gli strani movimenti verso una baracca. Dopo osservazioni e pedinamenti, i carabinieri sono intervenuti per effettuare la perquisizione. Dentro la baracca sono stati trovati quattro involucri con dentro 20 grammi di marijuana.

Sulla spiaggia, vicino a una barca di proprietà del 48enne, i carabinieri hanno dovuto scavare sotto la sabbia per trovare tre contenitori di plastica con dentro una scatola con sette proiettili calibro 7.65; nove involucri con oltre un chilo e mezzo di marijuana, altri sette con oltre un chilo di hashish e due piante di marijuana di oltre un metro. La droga è stata sequestrata insieme ai proiettili e tutto è stato inviato ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa dell’udienza di convalida.