Palermo, sequestrati 25 chili di droga: sei arresti

Oltre 25 chili di sostanze stupefacenti sequestrati e sei persone arrestate. Sono i numeri di un’operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. In particolare, i militari hanno notato un’auto con a bordo due giovani (di 24 e 28 anni), già noti alle forze dell’ordine, nella zona della Fiera del Mediterraneo, che hanno cercato di sottrarsi al controllo. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati nel bagagliaio cento panetti di hashish per un totale di dieci chili. Per questo motivo i due sono stati arrestati l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In via Agesia da Siracusa, nel quartiere Zen-San Filippo Neri, nel corso di un servizio di controllo in una piazzuola pubblica, i carabinieri hanno recuperato oltre tre chili di hashish e due pistole nascosti dentro alcuni mobili abbandonati. All’Albergheria, invece, a essere arrestata è stata una donna di 39 anni già nota alle forze dell’ordine, per spaccio e furto di corrente elettrica. In casa i militari hanno trovato circa 40 dosi tra crack e hashish e hanno accertato un allaccio fraudolento alla rete elettrica pubblica.

Altre cinque persone sono state arrestate perché ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel quartiere Villagrazia, poi, nell’abitazione di due coniugi di 45 e 42 anni, anche loro già noti alle forze dell’ordine, è stato il fiuto del cane Ron del nucleo cinofili a consentire di recuperare dieci chili di hashish. Alla Guadagna, invece, un 30enne agrigentino fermato dai carabinieri di notte alla guida della propria auto, si è mostrato nervoso. In macchina sono stati trovati quasi 80 grammi tra crack, eroina e hashish.

Al villaggio Santa Rosalia, è stato un 47enne palermitano a finire in manette. Oltre a mezzo etto di fumo, l’uomo aveva addosso circa 500 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’illecita attività. Infine, ad Aquino, i militari hanno trovato fuori dall’abitazione a spacciare hashish un uomo che era agli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato per evasione e spaccio. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo. Sono in corso le indagini per individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente. La droga sequestrata, che immessa nelle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare fino a 250mila euro, è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le verifiche.