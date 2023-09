Pachino, scoperta droga tra le piante di pomodoro

Un 60enne è stato denunciato dai carabinieri di Pachino, nel Siracusano, per detenzione di stupefacenti e di munizioni. Tutto è partito da una perquisizione domiciliare nell’abitazione e nel terreno di proprietà dell’uomo. Qui i militari hanno trovato, in una serra, sei piante di canapa indiana coltivata tra i filari di pomodoro. Mentre, in un casotto nel retro dell’abitazione, sono state scoperte altre sei piante in fase di essiccazione, circa 940 grammi di marijuana e 14 cartucce calibro 12 detenute in modo illegale.