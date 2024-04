Vittoria, due fratelli trovati con mezzo chilo di droga in ospedale

Foto di Marta Silvestre

Mezzo chilo di marijuana sistemato in due sacchetti di plastica è stato trovato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, in provincia di Ragusa. Per questo, i poliziotti hanno hanno arrestato in flagranza di reato

due fratelli pregiudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La droga è stata trovata nel corso di un controllo effettuato all’interno nel nosocomio. Alla vista degli agenti di polizia, i due fratelli avrebbero assunto un comportamento schivo e sospettoso per tentare di eludere il controllo.

Un atteggiamento che, però, non è passato inosservato ai poliziotti che hanno proceduto alla perquisizione. Così sono stati sequestrati due sacchetti di plastica pieni di marijuana, per un peso complessivo di quasi 500 grammi. Dopo le formalità di rito, i due fratelli sono stati portati nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.