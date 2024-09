La droga nascosta nelle vaschette del gelato: arrestato un 47enne di Monreale

Coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Sono questi i reati contestati a un 47enne di Monreale (in provincia di Palermo) che è stato arrestato dai carabinieri. I militari, insospettiti dopo avere notato uno strano andirivieni dall’abitazione dell’uomo, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

Nel corso dell’attività, è stato il cane antidroga Ron a notare la presenza di circa 160 grammi di infiorescenze di cannabis in essiccazione, che il 47enne aveva nascosto in un armadio all’interno di vaschette del gelato, insieme al materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. In un terreno vicino alla casa è stata poi trovata una serra artigianale con sei piante di cannabis alte circa 190 centimetri e pronte per essere raccolte e lavorate. Lì i militari hanno trovato anche fertilizzanti e prodotti agricoli necessari alla coltivazione.

Stando alle stime dei carabinieri, la sostanza stupefacente nel mercato del dettaglio avrebbe potuto fruttare alcune migliaia di euro. La serra, tutta l’attrezzatura e la sostanza stupefacente sono state sequestrate. La droga è stata inviata al Laboratorio di analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.