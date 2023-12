Villasmundo, nasconde la droga nei mobili dell’abitazione: arrestato 28enne

Un 28enne di Villasmundo (in provincia di Siracusa) è stato arrestato dai carabinieri di Augusta in seguito a una perquisizione nella propria abitazione. I militari sono stati attirati dal viavai di giovani vicino alla casa del pregiudicato.

Una volta entrati, sono stati scoperti quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, 50 grammi della stessa sostanza e 50 grammi di marijuana confezionata in dosi, oltre al materiale per la pesatura e per il confezionamento. Il tutto nascosto all’interno dei mobili. La droga, che al dettaglio avrebbe fatto guadagnare circa cinquemila euro, è stata sequestrata per gli esami tossicologici. L’arrestato, invece, si trova ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.