Acate, sequestrati 55 chili di hashish sotterrati in un terreno. Due arrestati

Cinquantacinque chili di droga sono stati sequestrati a due pregiudicati a Vittoria, in provincia di Ragusa, che sono stati arrestati: si tratta di un cittadino albanese di 33 anni – irregolare sul territorio nazionale – con precedenti di polizia e penali per reati in materia di stupefacenti e di un 50enne vittoriese, anche lui con precedenti penali in materia di stupefacenti e per associazione a delinquere di tipo mafioso. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, durante l’attività di pattugliamento, i poliziotti hanno individuato due uomini intenti a prelevare delle grosse buste di plastica, sotterrate in un fondo agricolo in stato di abbandono in contrada Rinelli, nel comune di Acate. Un comportamento che ha fatto pensare agli agenti che potesse trattarsi di un carico di droga. Un’ipotesi avvalorata dal fatto che i due, alla vista degli agenti, hanno provato a scappare disseminando diversi involucri a forma di panetti. Raggiunti e bloccati, sono stati identificati e perquisiti. Nel percorso di fuga sono stati recuperati 405 panetti di hashish del peso di cento grammi ciascuno per un totale 40,5 chili. In un vano portacasco di uno scooter parcheggiato nelle vicinanze del terreno e nella disponibilità dei due pregiudicati, gli agenti hanno trovato altri 145 panetti di hashish dal peso complessivo di 14,5 chili. Dunque, in tutto 55 chili di sostanza stupefacente sono stati sequestrati. Se immessi nel mercato illegale, avrebbero potuto fruttare circa 500mila euro. Entrambi gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Ragusa.