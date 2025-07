Droga e pistola nascosti tra le pizze: tre arresti a Trapani

Una consegna di pizze si è trasformata in un’operazione antidroga per i carabinieri di Trapani, che hanno arrestato tre persone – una donna di 79 anni e due uomini di 58 e 51 anni – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma clandestina.

L’intervento è scattato quando i militari hanno notato un comportamento sospetto da parte del fattorino, che alla vista della pattuglia ha mostrato segni evidenti di agitazione tentando di allontanarsi. La perquisizione del veicolo ha confermato i sospetti: nel bagagliaio erano nascosti 1,6 chilogrammi di cocaina, 4,2 chilogrammi di hashish, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, munizioni e un silenziatore. Gli arresti rientrano in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri. Durante il servizio è stato inoltre denunciato un ragazzo di 19 anni per resistenza a pubblico ufficiale.