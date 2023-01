Droga: con 230 grammi di cocaina in aeroporto a Catania, arrestato

Un 18enne, in partenza per Venezia, è stato arrestato dalla polizia nell’aeroporto di Catania perché trovato in possesso di tre involucri contenenti circa 230 grammi di cocaina. È accaduto giovedì scorso, ma la notizia è stata resa nota oggi. Il giovane, residente a Catania e con doppia cittadinanza, durante i controlli ordinari di sicurezza ha fatto scattare la segnalazione acustica per la presenza di oggetti in metallo sulla persona. La droga è stata trovata nascosta durante controlli effettuati da personale della polizia di frontiera, funzionari doganali dell’Agenzia dei monopoli e della guardia di finanza. Assieme alla cocaina sono stati sequestrati denaro contante e valuta straniera.