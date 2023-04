Droga e cellulari all’interno del carcere di Trapani: 22 persone arrestate

Droga e cellulari all’interno delle celle nel carcere di Trapani. È quanto scoperto nell’ambito di un’indagine denominata Alcatraz che ha portato all’arresto di 22 persone, mentre ad altre due è stato notificato un provvedimento di obbligo di dimora. I reati ipotizzati sono corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d’ufficio, truffa, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione e accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, su richiesta della procura, ha disposto per 17 indagati la custodia in carcere e per cinque agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati eseguiti a Trapani, Palermo, Benevento (in Campania), Bari (in Puglia), Porto Empedocle (Agrigento), Mazara del Vallo (Trapani) e Avola (Siracusa).