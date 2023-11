Catania-Scicli, la droga sugli autobus del trasporto pubblico: cinque indagati

I carabinieri di Modica (in provincia di Ragusa) hanno sgominato stamattina, 20 novembre, una rete di spacciatori attraverso l’operazione Bus drug. Il nome di quest’ultima deriva dal sistema usato dagli indagati: per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine la droga sarebbe stata spedita da fornitori di Catania a Scicli usando anche mezzi di trasporto pubblico della linea urbana ed extraurbana. Cinque le misure cautelari nei confronti di soggetti tutti residenti e domiciliati tra Scicli e Donnalucata, accusati di detenzione a fini di spaccio di droga aggravata poiché commessa in concorso. Una donna dovrà rispondere anche dell’aggravante di essersi avvalsa del supporto di un minorenne.

In particolare, è stato disposto il carcere per un 40enne, i domiciliari per un 29enne e un 31enne e l’obbligo di dimora per un 34enne e un 26enne. Uno degli interessati dal provvedimento di oggi è stato rintracciato in un B&B di Napoli, mentre altri due all’estero. Attraverso le indagini, iniziate ad aprile e terminate a ottobre dello scorso anno, sono state documentate numerose cessioni di marijuana, hashish e cocaina, anche da parte di persone che si trovavano ai domiciliari. Circa 90 le cessioni di droga e oltre 20 i clienti, tra cui un minorenne, identificati. Il giro d’affari, a detta degli investigatori, ammonterebbe a 15mila euro.