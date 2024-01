I carabinieri bussano alla porta: «Sono nuda», ma taglia la zanzariera per lanciare la droga

Sorpresa in casa dai carabinieri con la droga, una donna di 30 anni ha deciso di rompere la zanzariera per lanciare fuori la busta con dentro la sostanza stupefacente. I militari sono arrivati nell’abitazione nel quartiere Civita di Catania convinti, dalle indagini già svolte, che la donna avesse in casa un grosso quantitativo di stupefacenti. Così, intorno all’ora di pranzo, hanno bussato. In un primo momento, la donna ha risposto di non essere vestita per tentare di guadagnare tempo per disfarsi della droga. Dopo un paio di minuti, di fronte all’insistenza degli investigatori, la 30enne ha aperto la porta.

Una volta dentro l’appartamento, i carabinieri hanno subito notato che la zanzariera di una finestra della cucina, proprio sopra il frigorifero, era stata tagliata per metà. Nel cortile dietro lo stabile, i carabinieri hanno trovato poi una grossa busta con la scritta 1 Kili S. con dentro 61 dosi di marijuana, per un peso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente. Nonostante la donna avesse negato di avere altra droga in casa, i militari hanno trovato dentro un pacchetto di chewing gum due grammi di semi di marijuana triturati.

Nel bagno poi, dietro la lavatrice erano state nascoste delle buste di plastica trasparenti autosigillanti e tre bilancini di precisione. In camera da letto, in un angolo tra un armadio e delle scatole, i militari hanno trovato un’altra busta di plastica con dentro altre 26 dosi di marijuana, del peso di oltre 100

grammi. Dopo avere sequestrato lo stupefacente, i carabinieri hanno arrestato la 30enne e l’hanno portata nel carcere di piazza Lanza a Catania.