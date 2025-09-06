Gela, in casa con un chilo di cocaina e 125 cartucce: in carcere una 24enne

06/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un chilo di cocaina è quanto i carabinieri hanno trovato in casa di una 24enne pregiudicata a Gela, in provincia di Caltanissetta. La giovane è stata arrestata in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione, i militari hanno trovato cinque buste di cocaina (per un peso complessivo di un chilo); 1,13 grammi di marijuana; 1775 euro in contanti e materiale vario per il taglio e confezionamento della droga, due bilancini di
precisione intrisi di sostanza stupefacente.

La 24enne inoltre è stata denuncia in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di munizionamento. Nascoste sopra un mobile della mansarda, i carabinieri hanno trovato 105 cartucce calibro 9×21 e 23 cartucce calibro 7,65. Tutto ciò che è stato ritrovato è stato sottoposto a sequestro. La donna è stata arrestata e, su disposizione della procura di Gela che coordina le indagini, è stata portata nella casa circondariale femminile di Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, su richiesta della procura, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

