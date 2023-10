Biancavilla, nascondeva la droga sul terrazzo della casa accanto

Un 26enne pregiudicato di Biancavilla (in provincia di Catania) è stato arrestato dai carabinieri per spaccio. L’uomo nascondeva la droga sul terrazzo di una casa disabitata, vicino a quello della propria abitazione. Durante la perquisizione, i militari hanno appurato che il terrazzo dell’abitazione del pregiudicato era comunicante con quello dell’abitazione accanto, disabitata: è stato creato un foro in modo abusivo nell’inferriata che delimita i due terrazzi. Nel corso del controllo sono state trovate una scatola di plastica verde con dentro quasi tre chili di marijuana, una scatola di scarpe e una busta contenenti altri 850 grammi della stessa droga, poi sequestrata. Per l’uomo invece, arrestato, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

