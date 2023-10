Vittoria, spacciava hashish e cocaina nella propria abitazione

Un uomo di 45 anni, con diversi precedenti, è stato arrestato dalla polizia a Vittoria (Ragusa) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Ad attirare l’attenzione degli agenti un continuo viavai di persone, la maggior parte dei quali assuntori di droga. Gli agenti, appostati vicino all’immobile, hanno deciso di controllare una persona che stava uscendo dall’abitazione, trovandogli addosso una dose di cocaina pronta per l’uso. Da ciò è scaturita l’irruzione nell’abitazione dove sono state trovate hashish e cocaina. Trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento e 650 euro in banconote di vario taglio. Il 45enne si trova adesso nella sua abitazione agli arresti domiciliari.

