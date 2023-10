Armi, cartucce e droga nascosta nei barattoli: un arresto a Lentini

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia di Lentini (in provincia di Siracusa) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi e munizionamento. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati una pistola calibro 6.35 con un caricatore rifornito con nove cartucce, un fucile artigianale ricavato con due tubi metallici in grado di poter esplodere cartucce calibro 12, 69 cartucce dello stesso calibro, un bilancino di precisione e 160 grammi di marijuana. La droga era conservata all’interno di barattoli nascosti in vari punti della casa. Il 49enne adesso si trova in carcere.