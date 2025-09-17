Catania: crack, cocaina e una pistola clandestina trovati in casa di un 32enne

Un 32enne catanese è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione di arma da fuoco clandestina e relativo munizionamento. Nel corso di un controllo, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nel quartiere San Cristoforo di Catania a casa del 32enne. Sul tavolo della cucina, è stato trovato del crack (per un peso complessivo di 42 grammi) nonché due bilancini elettronici di precisione e 500 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività.

All’interno di una conduttura del bagno, è stato ritrovato un ulteriore frammento di crack (del peso di 10 grammi circa), che il 32enne avrebbe gettato nel water nel tentativo di disfarsene. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il 32enne, poco prima dell’ingresso dei poliziotti nell’abitazione, si sarebbe disfatto, gettandoli sul tetto di un edificio attiguo, di 19 dosi di crack (del peso di 4 grammi), di un involucro contenente cocaina in pietra non ancora suddivisa (del peso di circa 23 grammi), di un ulteriore frammento di crack (del peso di quasi 9 grammi), e di una pistola originariamente a salve, tipo revolver con manico in legno, modificata in modo da renderla funzionale allo sparo, da considerarsi quindi un’arma clandestina, e di cinque cartucce calibro 38 special. ll 32enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.