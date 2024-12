Droga: 24enne con 7 chilogrammi di hashish e marijuana arrestato a Gela

I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando circa 6 chili di hashish e un chilo di marijuana. Anche a seguito di alcune segnalazioni provenienti da cittadini, circa possibili attività di spaccio nel quartiere Cantina sociale di Gela, i militari hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un gelese di 24 anni, trovato in possesso di 59 panetti di hashish e una confezione di plastica contenente la marijuana. Le fiamme gialle, dopo l’ispezione dell’autovettura in cui è stata trovata la sostanza stupefacente, hanno esteso il controllo anche alle abitazioni, sequestrando ulteriori 2 grammi di marijuana. Il pusher è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Gela.