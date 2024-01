Donne uccise a Naro: da diverse ore due uomini interrogati in caserma

Da diverse ore due uomini sono nella caserma dei carabinieri a Naro, in provincia di Agrigento, per essere interrogati in merito all’omicidio di Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus di 54 anni. Nella caserma oltre agli investigatori si trovano il pm Elettra Consoli e il procuratore aggiunto Salvatore Vella.