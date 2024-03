Palermo, donna morta nell’incendio della sua abitazione: si indaga sulle cause del rogo

Una donna di 86 anni è morta ieri sera nel rogo della sua abitazione a Palermo. Nonostante l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, nella tarda serata di ieri, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. L’incendio è divampato al piano primo di via Umberto Giordano.

Dopo avere terminato le operazioni di spegnimento all’interno dell’alloggio è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna. Le cause del rogo sono ancora in fase di valutazione da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono rimasti fino a tarda notte anche gli agenti della polizia e il personale sanitario del 118.